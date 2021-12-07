СМИ: Украина просит у США часть вооружений, предназначавшихся до этого Афганистану

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Украины просят США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану до прихода там к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники журнал Foreign Policy.

Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял. Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Киев хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы. Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании на Украине.

В свою очередь вашингтонская администрация, по данным журнала, рассматривает ряд шагов по укреплению украинских ВС, однако большинство из них не соответствуют запросу Резникова. Так, Госдеп и Пентагон ведут переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву большего количества противотанковых средств. Вашингтон также изучает возможность отправки на Украину военных советников. Помимо этого, США рассматривают другие варианты воздействия в случае якобы возможного "вторжения" РФ на Украину, в том числе экономические санкции, возможность введения которых США обсуждают с союзниками.

При этом Foreign Policy обращает внимание на то, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда в целом в последнее время пытаются сосредоточить внимание на "растущей угрозе со стороны Китая" и стремятся избегать шагов, которые могут "спровоцировать Москву", чтобы Россия не была в этой ситуации "отвлекающим фактором".

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.