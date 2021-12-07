В КНР по подозрению в коррупции арестовали бывшего замглавы местного совещательного органа

ШАНХАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего заместителя председателя Народного политического консультативного совета (местный совещательный орган) провинции Цзянси Сяо И, которого подозревают во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает во вторник агентство Синьхуа.

Другие подробности не публикуются. Дело бывшего чиновника после начатого в мае внутрипартийного расследования направлено в органы прокуратуры для дальнейшего разбирательства.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.