В МИД Кубы считают цинизмом и лицемерием созыв США "Саммита за демократию"

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Кубы считают проявлением цинизма и лицемерия решение администрации США провести "Саммит за демократию". Соответствующее заявление в понедельник сделала заместитель министра иностранных дел Кубы Хосефина Видаль.

"Еще один большой фарс от США. Лидером "Саммита за демократию" провозглашает себя страна со скандальной недемократической репутацией, подтверждаемой тем, что деньги там подрывают политическую систему, повестка группы меньшинств важнее национальных интересов, волеизъявление части электората игнорируется, право на ношение оружия важнее права на жизнь, [другие] страны подвергаются вторжению и разрушению во имя "свободы", поощряются государственные перевороты и свержение законных правительств. <...> Хватит цинизма и лицемерия", - написала дипломат в Twitter.

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России. Куба также не является участником мероприятия.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву 9-10 декабря "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. Он указал на то, что "западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международно-правовую ооноцентричную архитектуру, пытаются подменить ее выгодным только им неким порядком, основанным на правилах". По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".