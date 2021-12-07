В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по порту Латакия

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался во вторник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах по сирийскому морскому порту Латакия.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал по телефону израильский военный в ответ на запрос ТАСС.

Ранее во вторник агентство SANA проинформировало, что взрывы прогремели в районе порта в сирийской провинции Латакия. По его данным, самолеты израильских ВВС в ходе ночной атаки нанесли ракетные удары по контейнерной площадке порта, в результате чего несколько контейнеров загорелось. Сирийский военный источник сообщил агентству, что по портовой зоне было выпущено пять ракет. Удары наносились из воздушного пространства над Средиземным морем.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.