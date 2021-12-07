Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" после высказываний о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Мэр города Полтава Александр Мамай после высказываний о конфликте в Донбассе попал в базу данных сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины.

В базе данных сайта Мамай во вторник был обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов", администраторы сайта ставят ему в вину "распространение кремлевской пропаганды", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также "участие в пропагандистских мероприятиях России", которая на Украине на официальном уровне провозглашена "страной-агрессором". На сайте также отмечается, что мэр Полтавы в прошлом был сторонником Виктора Януковича и состоял в Партии регионов.

В конце прошлой недели Мамай заявил в интервью украинскому телеканалу "Наш", что в Донбассе идет война между братьями, которая одновременно является противостоянием двух сверхдержав - России и США. Мэр также посетовал на то, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. Мамай заметил, что из-за санкций электромеханический завод Полтавы, который ранее очень много работал на рынок РФ, находится на грани закрытия.

Мамай впервые был избран мэром Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды - в 2015 и 2020 годах.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже порядка 14 тыс. человек, несколько десятков тысяч получили ранения.