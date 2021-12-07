Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай сделал строгое представление США и примет решительные меры в ответ на решение американской стороны устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта", - сказал он. "Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", - подчеркнул дипломат.

Он не уточнил, какие именно меры будут приняты. "США заплатят цену за свои неверные действия, следите за информацией", - указал Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Олимпийские игры - это "не сцена для политических манипуляций". По его словам, в условиях отсутствия приглашения американская сторона приняла решение отправлять или нет официальные лица на Олимпиаду, связав это с так называемой проблемой прав человека в Синьцзяне. Чжао Лицзянь указал, что это искажает факты и является самообманом, политический замысел США не получит поддержки и обречен на провал. Он также подчеркнул, что зимняя Олимпиада в Пекине - это торжественное событие для спортсменов и любителей спорта по всему миру, именно они будут главными действующими лицами.

США должны прекратить политизировать спорт и создавать препятствия для проведения Олимпиады-2022 в Пекине, в противном случае это может нанести ущерб отношениям с Китаем, заявил Лицзянь.

"Американская сторона должна прекратить политизировать спорт, прекратить действия и заявления, создающие препятствия для Олимпийских игр в Пекине, в противном случае это нанесет ущерб целому ряду направлений сотрудничества двух стран, а также диалогу по региональным и глобальным вопросам", - сказал он.