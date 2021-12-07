Посол КНР заявил, что визит Путина на Олимпиаду в Пекине укрепит дружбу двух государств

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина на Олимпиаду в Пекине в феврале следующего года поспособствует укреплению дружбы с РФ. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, посвященной зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

"Надеюсь, что визит президента [Владимира] Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы", - сказал он.

Он напомнил, что в 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин также принимал участие в церемонии открытия зимних Игр в Сочи.

Посол обратил внимание на уникальность российско-китайских отношений, заверив, что китайская сторона окажет всю необходимую помощь российским атлетам. "Посольство не пожалеет сил для оказания всей необходимой помощи российским спортсменам для визита в Китай и выступления там", - добавил он. Кроме того, посольство откроет ряд специальных рубрик на различных новостных платформах, где познакомит жителей РФ и Китая с подробностями проведения Игр.

Посол отметил, что день открытия Олимпиады в Пекине совпадает с китайским Новым годом. "Олимпийские игры откроются 4 февраля 2022 года. Это не только день открытия Олимпийских игр в Пекине, этот день совпадает с китайским Новым годом, праздником весны и будущим Годом тигра. <...> Мы верим в возможность зажечь факел зимних Олимпийских игр в Пекине в такой особенный день. Несомненно, это приведет к беспрецедентному успеху", - резюмировал посол.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.