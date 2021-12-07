Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 21-22 декабря

НУР-СУЛТАН, 7 декабря. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Встреча пройдет 21-22 декабря в офлайн-формате, все стороны подтвердили свое участие", - сказал он.

Смадияров пояснил, что речь идет в том числе о странах-гарантах (Россия, Иран, Турция) и наблюдателях.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.