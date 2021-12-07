СМИ: американская военная автоколонна подверглась нападению в Сирии

ТАСС, 7 декабря. Колонна военных автомашин сил США подверглась нападению в провинции Хасеке. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, минувшей ночью автомобили американских сил "были атакованы с использованием двух взрывных устройств в районе Эль-Ярубия, прилегающем к границе с Ираком". Агентство указывает, что транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.

О возможных пострадавших в результате нападения в Хасеке сведений не приводится.

После атаки на колонну в отрядах поддерживаемого США курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС), который контролирует регион, была объявлена повышенная боеготовность.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется СДС. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, пять - в Хасеке. В конце 2019 года занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как оккупацию.