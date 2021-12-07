Армения призвала РФ, ОДКБ и ООН обратить внимание на угрозы Баку в адрес Еревана

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Армения призывает Россию, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совет Безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на заявления Азербайджана, в которых содержится угроза территориальной целостности и суверенитету страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении армянского МИД.

"Армения обращает внимание своего основного партнера по безопасности РФ, ОДКБ, Совбеза ООН, стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на то, что Баку продолжает прибегать к воинственной риторике и угрожать применением силы, делая заявления, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Армении, в нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе Устава ООН", - отмечается в тексте.

Баку своей риторикой подрывает усилия рабочей группы, куда входят вице-премьеры Армении, России и Азербайджана, по открытию региональных коммуникаций, говорится в сообщении.

"Провокационные заявления Баку препятствуют работе трехсторонней рабочей группы, которая обсуждает перечень мер и график открытия дорог, восстановления автомагистралей, железных дорог в регионе", - отмечается в тексте.