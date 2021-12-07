БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин обеспокоен ситуацией на украинской границе, а создание угрозы Киеву стало бы неприемлемым сценарием.

"Разумеется, мы в ФРГ, как и другие в Европе и США, с обеспокоенностью смотрим на передвижения войск, которые мы видим у украинской границы, - сказал он во вторник на пресс-конференции в Берлине. - Должно быть ясно, что сложилась бы неприемлемая ситуация, если бы появилась угроза Украине".

Шольц также сообщил, что Германия остается привержена сотрудничеству в рамках Европейского союза и Североатлантического альянса.

"Мы продолжим усилия Германии по созданию сильного и суверенного ЕС", - сказал он. "Также мы будем подчеркивать трансатлантическое партнерство и сотрудничество в рамках НАТО", - добавил он.

Шольц напомнил, что в рамках первого зарубежного визита в новой должности собирается посетить Париж.

Ранее был подписан коалиционный договор будущего правительства. Как ожидается, Шольц будет избран канцлером 8 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отметил, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.​​​​