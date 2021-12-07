Хуситы заявили об обстрелах Саудовской Аравии, в том числе объектов Saudi Aramco

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило во вторник о проведении массированных обстрелов несколькими баллистическими ракетами и 25 заминированными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"В ответ на преступления саудовско-американской агрессии против нашего народа и продолжение блокады вооруженные силы провели специальную операцию под кодовым названием "7 декабря" против ряда военных объектов противника в Эр-Рияде, Джидде, Таифе, Джизане, Наджране и Асире", - указал он.

В частности, шесть дронов Samad-3 и несколько ракет типа Zolfaghar были нацелены на министерство обороны и на авиабазу короля Халида в столице королевства. Кроме того, как утверждал Сариа, еще шесть БПЛА были направлены против еще одной авиабазы в Таифе и предприятий Saudi Aramco в Джидде. Он также призвал жителей Саудовской Аравии не приближаться к военным зонам и объектам, назвав их "законными целями".

В понедельник вечером сообщалось, что саудовские расчеты ПВО сбили над Эр-Риядом баллистическую ракету, обломки которой упали в ряде жилых кварталов столицы, не причинив вреда. Позднее возглавляемая королевством так называемая аравийская коалиция заявляла об уничтожении еще нескольких ракет и дронов хуситов, в том числе над территорией Йемена. Кроме того, в альянсе информировали об ответных ударах, в результате которых в районе удерживаемой мятежниками Саны были уничтожены склады с ракетными арсеналами и БПЛА.