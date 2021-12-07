Военные самолеты Белоруссии и РФ выполнили совместное патрулирование границы республики

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Военные самолеты Белоруссии и России выполнили очередной полет вдоль западной границы республики. Об этом сообщило во вторник белорусское министерство обороны.

"Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении ведомства. Подробностей Минобороны не приводит.

Ранее в Минске проинформировали, что средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Белоруссии, в том числе и в воздушном пространстве Украины. В Минобороны тогда уточнили, что за последнее время общее число полетов увеличилось практически в два раза, а количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза.