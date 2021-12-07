Вучич заявил, что Приштина нарушила все соглашения, запретив представителю Белграда въезд

БЕЛГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова нарушили все ранее заключенные соглашения. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич журналистам.

"Они [власти в Приштине] нарушили все соглашения. С их стороны кто только не въезжал в Сербию, а они опять запретили въезд [главе канцелярии по Косову и Метохии Петару] Петковичу. Сербия хочет этого диалога, и всем ясно, что диалога не хочет Приштина. Мы не только хотим, но и готовы работать на результат", - подчеркнул сербский лидер.

Ранее, 2 декабря, приштинские власти запретили въезд на территорию непризнанного Косова главе Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петару Петковичу. Это пятый раз за год, когда приштинские власти запретили въезд главному сербскому переговорщику с Приштиной, что является прямым нарушением Брюссельских соглашений. Ранее непризнанное Косово запрещало въезд Петковичу 13 января, 16 апреля, 3 сентября и 23 ноября.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Ранее, 25 ноября в ходе переговоров в Сочи, президент России Владимир Путин в беседе с сербским коллегой Александаром Вучичем подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию.