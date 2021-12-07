Глава МИД Чада: переговоры с Россией позволили увидеть новые перспективы сотрудничества

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым позволили увидеть новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом заявил во вторник глава МИД Чада Махамат Зене Шериф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России.

"Думаю, наш обмен позволил увидеть новые прекрасные перспективы для сотрудничества, взаимовыгодного для наших стран. В этой связи мы надеемся, что некоторые аспекты мы еще сможем обговорить в ходе предстоящего саммита Россия - Африка", - сказал он.

Шериф подчеркнул, что в ходе встречи стороны подтвердили необходимость обновления всех договоренностей и надзора за выполнением этих соглашений.

"В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами мы договорились о необходимости обновления наших соглашений, чтобы продвигать обмен во всех взаимовыгодных областях", - сообщил глава МИД Чада.

Министр добавил, что был сделан акцент на частных инвестициях, которые могли бы помочь поддержанию экономики Чада. Стороны также коснулись темы реструктуризации долга стран Африки перед Россией, что позволило бы направить средства на развитие континента.

Главы МИД Чада и РФ в том числе обсудили сотрудничество стран в формате ООН, а также вопросы безопасности в Африке. По итогам переговоров Шериф признал встречу "плодотворной и очень полезной".

Борьба с терроризмом

Шериф заявил, что международное сообщество оставило Чад лицом к лицу с терроризмом в регионе.

"Как вы знаете, в бассейне озера Чад мы сталкиваемся с все более тяжелой террористической угрозой, террористы хорошо подготовлены и вооружены до зубов, у них огромные финансовые источники, они дестабилизируют все близлежащие страны - Нигерию, Камерун, Чад, - сказал он. - Мы делаем все возможное, Чад наиболее активно вовлечен в борьбу, но, к сожалению, международное сообщество недостаточно нас поддерживает. В Афганистане, например, были созданы коалиции для борьбы с террористами, но в районе бассейна озера Чад мы оставлены на произвол судьбы".

Вместе с тем, как добавил министр, страна предпринимает все усилия, чтобы сдерживать эту угрозу. "Надеюсь, в конечном счете нам удастся справиться с ней", - отметил Шериф.

Район озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада, превратился в эпицентр террористической угрозы в зоне Сахеля. В южных и западных окрестностях озера действуют структуры созданной в 2002 году в Нигерии исламистской группировки "Боко харам". Там также расположены опорные базы группировки "Исламского государства в Западной Африке" (ISWAP, структуры запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ). ISWAP возникла весной 2015 года при расколе "Боко харам".