СМИ: на Украине провалили строительство новых арсеналов

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Строительство новых складов боеприпасов для украинской армии, которое началось в 2018 году после нескольких масштабных пожаров в военных частях, до сих пор не завершено. Об этом сообщило во вторник издание Bihus.info, которое проводило расследование этих обстоятельств.

"Новые арсеналы министерство обороны заказало в 2018 году - после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ", - сообщают авторы расследования. Однако, как отмечается в расследовании, план строительства был сорван.

Подряды тогда получили две компании из корпорации бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася "Укрбуд": один из подрядов на сумму 1,95 млрд гривен ($71,2 млн) получила компания "Укрстроймонтаж", принадлежавшая супруге бывшего депутата, еще два на сумму 2,3 млрд гривен ($84 млн) - "Северо-украинский строительный альянс" помощника парламентария в Раде Андрея Якусевича.

Однако в начале 2019 года Минобороны подало в суд на подрядчиков, обвиняя их в срыве календарного плана работ. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные, которые долго не могли подготовить площадки для него.

Из-за судебных разбирательств, как сообщили авторы расследования, строительство арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и возбуждением уголовного дела против ее главы Микитася. Сейчас по данному делу проводятся различные экспертизы.

В 2014-2018 годах на Украине произошло несколько взрывов на складах боеприпасов. В частности, это пожары на арсеналах в Ичне Черниговской области, Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Сватове Луганской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Для расследования этих инцидентов Верховная рада создала временную следственную комиссию, а Минобороны распорядилось построить новые арсеналы.