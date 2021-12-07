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Кризис в Сирии

СМИ: американские силовики похитили несколько мирных жителей на востоке Сирии

По данным агентства SANA, солдаты также разрушили жилые дома

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Американские силовики похитили несколько мирных жителей в ходе десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. С таким утверждением выступило во вторник информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Агентство передает, что американские воздушно-десантные войска высадились в городе Эш-Шухейль, расположенном в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. В результате этой операции они похитили несколько мирных жителей. По словам очевидцев, их увезли в неизвестном направлении. Информации о количестве захваченных и целях похищения нет.

По данным агентства, американские солдаты также разрушили ряд жилых домов.

Ранее случаи похищения людей были зафиксированы в провинции Хасеке, где американские солдаты также проводили десантные операции для переброски своих войск.

Большая часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также восточные районы провинции Дейр-эз-Зор контролируются сейчас курдскими формированиями при поддержке США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в стране как незаконную оккупацию.

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