СМИ: американские силовики похитили несколько мирных жителей на востоке Сирии

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Американские силовики похитили несколько мирных жителей в ходе десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. С таким утверждением выступило во вторник информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Агентство передает, что американские воздушно-десантные войска высадились в городе Эш-Шухейль, расположенном в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. В результате этой операции они похитили несколько мирных жителей. По словам очевидцев, их увезли в неизвестном направлении. Информации о количестве захваченных и целях похищения нет.

По данным агентства, американские солдаты также разрушили ряд жилых домов.

Ранее случаи похищения людей были зафиксированы в провинции Хасеке, где американские солдаты также проводили десантные операции для переброски своих войск.

Большая часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также восточные районы провинции Дейр-эз-Зор контролируются сейчас курдскими формированиями при поддержке США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в стране как незаконную оккупацию.