Франция заявила, что приняла к сведению решение США бойкотировать Олимпиаду в КНР

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Франция приняла к сведению решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, но намерена скоординировать свою позицию по этому вопросу с партнерами по ЕС. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель МИД республики.

"Мы приняли к сведению выбор Соединенных Штатов и будем по этом вопросу координировать позицию на европейском уровне", - отметил дипломат.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Этот шаг не касается спортсменов. Китай в ответ заявил, что и не приглашал американских политиков, назвал решение Вашингтона политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры. Призывы объявить дипломатический бойкот звучали и в ряде других стран, однако к США пока никто не присоединился. По данным The Washington Post, главы МИД стран G7 могут обсудить позицию относительно бойкота Олимпиады 11-12 декабря.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В 2026 году зимние Игры состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).