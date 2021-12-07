Минск в условиях санкций будет развивать промкооперацию с РФ и другими партнерами по ЕАЭС

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в условиях западных санкций намерена развивать импортозамещение, углубляя промышленную кооперацию с Россией и другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом заявил во вторник глава правительства республики Роман Головченко на заседании президиума Совета министров.

"2021 год принес новые проблемы, новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада, и отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалами. Проблемы эти решаемы, и они решаются. В то же время это (санкции - прим. ТАСС) дает нам дополнительный стимул, чтобы максимально увеличить локализацию отечественной продукции, в том числе за счет кооперации с Российской Федерацией и нашими партнерами по ЕАЭС", - отметил премьер.