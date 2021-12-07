Глава МИД Норвегии считает важным продолжать диалог с РФ в период роста напряженности

ХЕЛЬСИНКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Норвегия считает важным продолжать взаимодействие с Россией в период, когда уровень напряженности увеличивается. Об этом сообщила во вторник глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт в интервью "Шведскому радио".

"Моей первой встречей в качестве министра иностранных дел была встреча с главой МИД России. Мы встретились в Тромсе, и в следующем году я планирую поехать в Москву. Важно, что мы продолжаем сотрудничество с Россией, в то время когда уровень конфликта в этой части мира усилился", - подчеркнула министр.

Она отметила, что хорошими способами для сотрудничества в такой период являются, в частности, рыболовство и спасение на море.

Хюитфельдт указала, что политика Норвегии в отношении РФ при новом правительстве во главе с Рабочей партией, которое пришло к власти по итогам парламентских выборов в сентябре, не изменилась, несмотря на то что оппозиция в стране часто указывает на обратное.

Она напомнила, что Норвегия состоит в НАТО, однако сообщила, что на границе двух стран нет повышенной напряженности и вообще "уровень напряженности в северных регионах по-прежнему остается низким".