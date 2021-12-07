Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Белоруссией до середины января

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы во вторник на заседании продлил до 14 января режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Белоруссией, введенный в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщает местное агентство BNS.

За это решение единогласно проголосовали все 102 парламентария, участвовавшие в заседании. "Угрозы государственной безопасности и общественному порядку, в связи с которыми и ранее предпринимались эти меры, все еще остаются", - указала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Правительство Литвы 3 декабря одобрило предложение МВД продлить на месяц режим ЧП в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией с включением районов на границе с Польшей. Однако вторая часть предложения кабмина ранее во вторник была скорректирована в Сейме, который решил отказаться от введения такого положения на границе с Польшей.

10 ноября в связи с обострением миграционного кризиса на фоне попыток нелегальных мигрантов из Азии и Африки штурмом прорваться через белорусско-польскую границу власти Литвы ввели на месяц в приграничных с Белоруссией районах режим ЧП. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов.

В районы действия ЧП въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не смогут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.