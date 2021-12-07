Киев ушел от обсуждения основных вопросов на заседании гуманитарной подгруппы

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Делегация Украины уклонилась от обсуждения по существу основных вопросов повестки дня встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) Мария Ковшарь.

"Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам завершилось, - написала она в Telegram-канале делегации. - По вопросу одновременного открытия двух новых пунктов пропуска Киев уклонился от согласования критериев и порядка их работы". Ковшарь добавила, что украинская сторона также ушла от обсуждения единых подходов к организации работы действующих пунктов пропуска в условиях мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь делегации ЛНР добавила, что украинская сторона уклонилась от ответа на все вопросы, касающиеся обязательств Киева прекратить уголовное преследование людей, передаваемых по обмену республикам Донбасса. По словам Марии Ковшарь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Галина Третьякова продолжала "имитировать вовлеченность в переговорный процесс" и попыталась представить некие абстрактные предложения по очередному обмену удерживаемыми лицами. Однако при этом украинская сторона отказалась предоставить конкретные данные по этим предложениям. "Обсуждение по сути организации поиска без вести пропавших было проигнорировано Украиной", - сообщила также представитель делегации ЛНР.