{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: не менее 48 человек погибли в результате нападения на западе Судана

Очевидцы сообщили, что вооруженные люди обстреляли город Кереинек и сожгли лагерь беженцев

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. По крайней мере 48 человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц в районе Джебель-Мун суданского штата Западный Дарфур. Об этом сообщило во вторник местное радио Dabanga.

Очевидцы сообщили изданию, что вооруженные люди окружили город Кереинек и начали обстреливать его из тяжелого вооружения, а затем сожгли лагерь беженцев. Организация "Центральный комитет суданских врачей" заявила, что после атаки обнаружены тела 48 погибших и множество раненых.

В последний месяц район Джебель-Мун стал эпицентром вооруженных столкновений, в результате которых погибли в общей сложности порядка 100 человек.

В 2003 году в области Дарфур, куда входят штаты Восточный и Западный Дарфур началась гражданская война, когда две вооруженные группировки - "Суданское освободительное движение" и "Движение за справедливость и равенство" - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.

Теги
Судан
Международный суд ООН потребовал от Азербайджана прекратить разжигание расовой ненависти
Читать полностью