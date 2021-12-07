СМИ: не менее 48 человек погибли в результате нападения на западе Судана

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. По крайней мере 48 человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц в районе Джебель-Мун суданского штата Западный Дарфур. Об этом сообщило во вторник местное радио Dabanga.

Очевидцы сообщили изданию, что вооруженные люди окружили город Кереинек и начали обстреливать его из тяжелого вооружения, а затем сожгли лагерь беженцев. Организация "Центральный комитет суданских врачей" заявила, что после атаки обнаружены тела 48 погибших и множество раненых.

В последний месяц район Джебель-Мун стал эпицентром вооруженных столкновений, в результате которых погибли в общей сложности порядка 100 человек.

В 2003 году в области Дарфур, куда входят штаты Восточный и Западный Дарфур началась гражданская война, когда две вооруженные группировки - "Суданское освободительное движение" и "Движение за справедливость и равенство" - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.