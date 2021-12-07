Премьер Израиля прокомментировал сообщения об ударах по порту Латакия

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Израиль "дает отпор силам зла в регионе" почти ежедневно и ни на миг не остановится. С таким заявлением выступил во вторник на совместной пресс-конференции в Иерусалиме с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава правительства еврейского государства Нафтали Беннет, комментируя приписываемые израильским военным ночные удары по порту Латакия в Сирии.

"Мы даем отпор силам зла в регионе днем и ночью. Мы ни на миг не остановимся. Это происходит почти ежедневно. Перед лицом деструктивных сил мы продолжим действовать постоянно и неустанно", - сказал Беннет, выступление которого транслировала пресс-служба израильского кабинета министров.

"Мы осознаем, что в нашем сложном регионе существуют угрозы, вызывающие общую озабоченность. Озабоченность климатическими проблемами, вопросами здравоохранения и заработка наших граждан, нашей безопасностью перед лицом терроризма", - отметил премьер. На его встрече с лидерами Греции и Кипра обсуждаются продвижение сотрудничества в области энергетики, развитие туризма и совместная борьба с изменением климата.

Ранее во вторник агентство SANA сообщило, что взрывы произошли в окрестностях порта в провинции Латакия. По его данным, самолеты израильских ВВС в ходе ночной атаки нанесли ракетные удары по контейнерной площадке порта, в результате чего несколько контейнеров загорелось. Сирийский военный источник рассказал агентству, что всего было выпущено пять ракет. Удары наносились из воздушного пространства над Средиземным морем.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался комментировать эту информацию в ответ на запрос ТАСС.