Парламентская оппозиция Армении приостанавливает участие в международных организациях

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Парламентская фракция экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" приняла решение приостановить свое участие во всех международных организациях из-за того, что три члена фракции находятся под арестом, а несколько парламентариев не имеют права покинуть страну согласно судебным решениям. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба оппозиционного блока.

"С августа были сформированы парламентские делегации, в состав которых включены в том числе депутаты фракции "Армения". На сегодняшний день оппозиционные депутаты фактически не участвуют в работах делегаций. Причина - незаконный арест депутатов, незаконное ограничение передвижения других депутатов, в том числе входящих в состав делегаций. В связи с этим мы приостанавливаем участие во всех международных организациях", - отмечается в сообщении.

Фракция "Армения" не намерена участвовать в парламентских мероприятиях за рубежом "до тех пор, пока все ограничения, наложенные на депутатов, не будут сняты".

Депутаты оппозиционного блока "Армения" Армен Чарчян и бывшие мэры общин Сисиан и Мегри Артур Саркисян и Мхитар Закарян в настоящее время находятся под арестом в рамках разных уголовных дел. Ряд депутатов "Армении" также приходят по разным уголовным делам и не имеют права покинуть страну согласно судебным решениям.

"Армения" является самой крупной оппозиционной фракцией армянского парламента, в нее входят 29 депутатов.