Назарбаев отметил роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

НУР-СУЛТАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия помогла установить мир в Нагорном Карабахе, США должны аплодировать этому, а не критиковать ее шаги. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мир [между Азербайджаном и Арменией] помогла установить Россия. Вместо того чтобы аплодировать России, [Соединенные Штаты] начинают критиковать", - заявил Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в транслировавшийся во вторник фильм "Казах. История золотого человека" (Qazaq. History of The Golden Man).

По словам Назарбаева, говорить о том, что Россия плохая, стало для многих навязчивой идеей. "Что за мировая политика [такая], я не знаю", - признал первый президент Казахстана.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.