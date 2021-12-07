Суд Страсбурга отклонил иск осужденного за коррупцию экс-премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск осужденного за коррупцию бывшего премьера Молдавии Владимира Филата, который обжаловал лишение его депутатской неприкосновенности перед арестом в октябре 2015 года.

"Ни утверждения, сделанные генеральным прокурором на заседании парламента 15 октября 2015 года, ни то, что он написал в запросе, зачитанном спикером на заседании парламента, не нарушило право истца на презумпцию невиновности. Суд постановил, что нарушения конвенции по правам человека не было", - говорится в вердикте, опубликованном во вторник на сайте ЕСПЧ.

Бывший глава кабинета и лидер Либерально-демократической партии был приговорен в 2016 году к девяти годам тюрьмы после коррупционного скандала с выводом из банковской системы около €1 млрд. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала протесты, развал двух правительств, которые сформировала правившая в Молдавии с 2009 по 2018 год коалиция "Альянс за европейскую интеграцию".

В отчете, которое подготовило по просьбе властей международное детективное бюро Kroll, говорилось, что деньги были выведены через три банка, которые контролировал молдавский бизнесмен Илан Шор. Сам он явился с повинной и дал показания против Филата, сообщив, что дал политику в виде взяток $250 млн.

Бывший премьер подал жалобы в ЕСПЧ, в том числе оспаривающие приговор, который он считает несправедливым. По словам Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри проевропейской коалиции. Он утверждал, что за его арестом стоит бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, бежавший из Молдавии после смены власти в 2019 году. После его бегства Филат был досрочно освобожден из тюрьмы.