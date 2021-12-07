СМИ: солдаты сирийской армии перекрыли проезд военному патрулю США на севере Хасеке

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии преградили путь патрулю американских сил в окрестностях города Камышлы (705 км от Дамаска), расположенного на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, военные США приблизились на бронемашинах к населенному пункту Эс-Салихия, где находится блокпост правительственных войск. Сирийские солдаты, вышедшие на шоссе, перекрыли проезд колонне и вынудили американцев вернуться на свою базу.

Похожий инцидент на подступах к Камышлы произошел 11 ноября. Тогда отряд местных ополченцев, воюющих на стороне сирийской армии, воспрепятствовал проезду колонны американских сил, состоявшей из нескольких грузовиков. В результате военным США пришлось изменить маршрут движения. 17 ноября патруль американских военнослужащих на четырех бронетранспортерах не смог проехать через поселок Телль-Захаб на северо-востоке Сирии. Его жители забросали патруль камнями.

По данным агентства, во вторник на пути движения военных автомашин сил США были подорваны две мины, установленные на обочине дороги. Инцидент произошел в поселке Эль-Ярубия рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Транспортным средствам был нанесен ущерб, сведений о пострадавших не поступало. После атаки на автоколонну в курдских формированиях "Сил демократической Сирии" (СДС), поддерживаемых США, была объявлена повышенная боеготовность.

СДС контролируют большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также восточные районы Дейр-эз-Зора. Курды позволили американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке Сирии: четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в Хасеке. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в северо-восточных регионах как незаконную оккупацию.