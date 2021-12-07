МИД Великобритании заявил о намерении увеличить объем оборонной помощи Украине

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Великобритания увеличит объем оборонной помощи Украине. Об этом заявила, выступая во вторник в британском парламенте, заместитель главы МИД Великобритании по делам Африки Виктория Форд на чрезвычайной сессии, посвященной ситуации у украинских границ.

"Мы поддерживаем Украину. Мы рассматриваем расширение исключительно оборонной поддержки Украине, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказала Форд и призвала российские власти "вернуться к дипломатическим каналам" и сделать шаги по деэскалации ситуации у украинских границ.

В 2015 году на Украине начала работать миссия британских военных инструкторов ORBITAL. По решению властей Великобритании в страну отправлены советники для оказания помощи в развитии боевых возможностей Вооруженных сил Украины. С марта 2015 года при участии британских инструкторов прошли подготовку более 22,5 тыс. украинских военнослужащих.

Форд упомянула телефонный разговор, который накануне состоялся у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги в преддверии сегодняшних переговоров Байдена и президента России Владимира Путина. Как сообщила замминистра, основной целью общения лидеров европейских стран и президента США было гарантировать, что "общее послание будет передано президенту Путину".

"Мы призываем правительство России придерживаться его международных обязательств, любое военное вмешательство будет стратегической ошибкой России. Российское правительство должно ожидать массовых стратегических последствий, включая жесткие экономические санкции. Цена военного вмешательства будет катастрофически высокой", - сказала замглавы Форин оффиса.

В последнее время в странах Запада и в Киеве постоянно звучат заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. В Москве подобные утверждения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков не исключил, что это может делаться с целью оправдания провокаций в Донбассе, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.