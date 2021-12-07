В центре Кабула произошел взрыв

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв прогремел во вторник в центральной части столицы Афганистана. Об этом сообщил назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

"Несколько минут назад в квартале Джоушер произошел взрыв вследствие разрыва мины, которая была спрятана в вазу. В результате случившегося никто не пострадал", - цитирует представителя радикалов местная радиостанция Salam Watandar.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.