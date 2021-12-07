{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Кабула произошел взрыв

Никто не пострадал

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв прогремел во вторник в центральной части столицы Афганистана. Об этом сообщил назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

"Несколько минут назад в квартале Джоушер произошел взрыв вследствие разрыва мины, которая была спрятана в вазу. В результате случившегося никто не пострадал", - цитирует представителя радикалов местная радиостанция Salam Watandar.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Теги
Афганистан
Международный суд ООН потребовал от Азербайджана прекратить разжигание расовой ненависти
Читать полностью