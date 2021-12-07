В Грузии основали партию, выступающую за прямой диалог с Россией

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии зарегистрировало партию "Консервативное движение", руководители которой выступают за прямой диалог с Россией для решения проблемных вопросов. Об этом во вторник сообщил лидер новой партии Зураб Махарадзе.

"Консервативное движение" уже официально существует. Ожидаем всех, кто готов с нами включиться в борьбу", - написал Махарадзе в Facebook и опубликовал свидетельство, подтверждающее регистрацию.

Как позже сообщил Махарадзе в интервью грузинскому телеканалу Mtavari Arxi, их партия собирается вести прямой диалог с Россией для решения вопросов безопасности республики. "Первой задачей страны является безопасность. Мы планируем решить вопросы безопасности там, где они решаются. Единственным реальным шансом решения проблемы безопасности Грузии является диалог с Россией", - сказал он.

По словам еще одного лидера партии Константина Моргошии, в ближайшее время они планируют открыть офисы "Консервативного движения" в городах Грузии и отправиться с визитом в Москву. "В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Телави мы планируем открыть офисы [партии]. После этого мы едем в Москву и собираемся вести прямой диалог. Мы этого не скрываем и не собираемся вести конспиративный диалог", - отметил Моргошия.

Махарадзе и группа единомышленников обратились в Минюст с заявлением зарегистрировать их партию в ноябре. Тогда же состоялся первый учредительский съезд "Консервативной партии". Лидеры новой партии являются держателями телеканала Alt-Info, который в сентябре получил статус национального вещателя.

Отношения с РФ

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с РФ из- за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве отношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские контакты с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.

С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Этот переговорный формат остается сейчас единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.