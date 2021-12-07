Назарбаев рассказал, за что стоит уважать Путина

"Сначала он [Путин] был премьер-министром. Я в то время во всю проводил реформы здесь, он хотел знать, что и как я делаю. Мы встретились тогда, я рассказывал, с чего я начинал, что надо делать. Потом пару раз встретились, у нас с ним был отдельный разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами", - сказал Назарбаев в показанном во вторник фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на интервью Стоуну.

По словам первого главы республики, с тех пор его отношения с Путиным только развивались. "Его стоит уважать по некоторым позициям. Во-первых, у него есть принципы, во-вторых, он держит слово - это для политика редкое дело. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе", - отметил Назарбаев.

Он также отметил, что искренний патриотизм президента России достоин уважения. "Когда я слышу, [что] на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, - это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал, он юрист по профессии, сотрудников КГБ всегда брали среди студентов. Я его ценю и уважаю как человека и как политика", - пояснил первый президент Казахстана.