Назарбаев рассчитывает, что в будущем ЕАЭС и ШОС смогут объединиться

НУР-СУЛТАН, 7 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предполагает, что со временем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в единую структуру.

"Кто знает, в будущем, например, я бы рассчитывал, что ЕАЭС и ШОС объединятся, будет какой-то такой [большой] евразийский союз - европейская и азиатская части. А идеально было бы, чтобы Европейский союз и Евразийский союз объединились, создали одно единое [пространство]", - сказал он в показанном во вторник фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев признал, что не знает, когда это может произойти. "Мне кажется, что человечество дойдет до того [понимания], что это выгодно", - указал он.

Первый глава республики также отметил, что для многих европейских государств не выгодна конфронтация с Россией. "Это факт, все говорят об этом. Многие потеряли, торговлю потеряли, бизнес потеряли. А кто выиграл? Никто не выиграл. Политика выиграла? Ну, что выиграло? Обязательно какой-то жупел нужен, чтобы гасить политику внутри и говорить, что есть внешний враг", - пояснил Назарбаев.