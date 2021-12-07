{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры Путина и Байдена

NBC: разговор с Путиным может стать для Байдена важнейшим за время его президентства

Телекомпания сообщила, что на переговорах президентов США и России ожидается обсуждение двусторонних отношений, которые "остаются сложными"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Разговор с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции может стать самым важным для лидера США Джо Байдена за все время его пребывания в Белом доме. Такое мнение выразила во вторник в преддверии дискуссии глав двух государств американская телекомпания NBC.

"Возможно, это будет самый важный внешнеполитический разговор для Джо Байдена за все время его президентства", - отметила телекомпания, добавив, что, по ее мнению, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Ранее Путин назвал предстоящую беседу с американским коллегой "протокольным мероприятием". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорыва от переговоров.

При этом NBC напомнила, что в последние дни Белый дом и Госдепартамент США выражали серьезную обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск у границы Украины и якобы их возможной подготовкой к военным действиям против соседней страны. Москва неоднократно опровергала подобные предположения.

Телекомпания сообщила, что на переговорах президентов США и России ожидается также обсуждение двусторонних отношений, которые "остаются сложными", и таких вопросов, как кибербезопасность и перспективы возобновления ядерной сделки с Ираном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
Переговоры Путина и Байдена
Байден выразил надежду на очную встречу с Путиным в будущем
Главы двух государств ранее трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу
Читать полностью