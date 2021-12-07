Эксперт: Индия достигла поставленных целей в ходе визита Путина в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Встреча российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, прошедшая в понедельник, имеет большое значение для Индии, поскольку республика достигла практически всех основных поставленных целей. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Я оцениваю результаты этих переговоров очень положительно, поскольку я бы сказал, что Индия достигла всех поставленных целей. Прежде всего Индия хотела подтверждения того, что обе страны по-прежнему заинтересованы в продолжении и развитии стратегических отношений. Для Нью-Дели это особенно важно в условиях обострения отношений Индии и Китая", - сказал Унникришнан.

Он добавил, что в ходе переговоров обе стороны открыто высказались за развитие партнерства и оба лидера подчеркивали, что оно носит особо привилегированный стратегический характер. Эксперт также отметил, что, хотя в прессе обеих стран часто встречается точка зрения, что Нью-Дели отворачивается от Москвы в сторону Вашингтона, этот визит показал, что Индия и Россия дорожат своими отношениями.

"Индия определенно укрепляет свои связи с США, но в то же время хочет сохранить свои традиционно интенсивные отношения с Россией. Я бы сказал, что Москва является константой во внешней политике Индии. Хотя изменившаяся международная обстановка подталкивает Индию к укреплению отношений с США, и причина прежде всего в резком обострении отношений Нью-Дели с Пекином, который является близким партнером Москвы", - добавил собеседник агентства.

"Индия не хотела бы появления в Азии одного центра силы, единственной доминирующей державы, и Москва, насколько я могу судить, понимает эту точку зрения индийской стороны", - отметил эксперт

Унникришнан добавил, что у российско-индийского саммита было много положительных результатов. Но он особо отметил продление соглашения об оборонном сотрудничестве еще на десять лет, завершение сделок по производству некоторых видов оружия в Индии и планы активизировать экономические связи, в том числе в энергетическом секторе.

Визит Путина в Индию

Путин в понедельник провел в Нью-Дели переговоры с Моди. Встреча двух лидеров стала первой с 2019 года: предыдущие двусторонние переговоры состоялись в сентябре 2019-го - во время визита индийского премьера во Владивосток. Затем беседа двух лидеров прошла на полях саммита БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года.

Традиционный ежегодный саммит России и Индии не смог состояться в 2020 году из-за пандемии. Кроме виртуальных встреч на высшем уровне, с ноября 2019 года Путин и Моди шесть раз проводили переговоры по телефону.

Саммиту предшествовало заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также переговоры в формате "два плюс два", в ходе которых встретились главы министерств обороны РФ и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх, а также главы МИД двух стран Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар.