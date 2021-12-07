Армения считает разными вопросами открытие коммуникаций и демаркацию с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом во вторник в интервью ТАСС заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

"Мы следуем сочинскому заявлению лидеров трех стран, согласно которому условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ. Однако этот вопрос никак не взаимосвязан с возможным открытием транспортных коммуникаций региона", - отметил он.

Вице-премьер Армении также добавил, что в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке транспортных коммуникаций создана экспертная подгруппа, которая занимается проработкой вопросов обеспечения перевозок в случае открытия границ. "Обсуждения финальной регламентации этих вопросов пока не было", - сказал он.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, состоялись в Сочи 26 ноября. Они стали первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлились около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.

11 января на встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.