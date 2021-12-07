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Переговоры Путина и Байдена

Байден после переговоров с Путиным обсудит их итоги с европейскими союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин и глава администрации США Джо Байден проводят во вторник переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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