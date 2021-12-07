Прокуратура ФРГ требует пожизненного заключения россиянину, обвиняемому в убийстве грузина

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Германии потребовала приговорить к пожизненному заключению россиянина, обвиняемого в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом во вторник сообщил новостной портал t-online.de.

По его информации, это было "давно спланированное покушение". Все обвиняемые в убийстве грузина в Германии, как утверждает прокуратура ФРГ, должны быть приговорены к пожизненному заключению. Вместе с тем указывается, что федеральный прокурор посчитал доказанным тот факт, что россиянин застрелил свою жертву в парке в августе 2019 года. Федеральная прокуратура полагает, что это было заказное убийство.

Когда именно будет вынесен приговор, пока неясно. Возможно, это случится до Рождества.

Убийство в парке "Малый Тиргартен" в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Впоследствии переоделся и попытался избавиться от улик - выкинуть их в реку Шпрее, но был задержан на пути к станции городской электрички "Бельвю" после того, как в полицию поступили звонки от свидетелей. Германское следствие считает, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии" чеченского происхождения, который находился в ФРГ в качестве беженца.

Судебный процесс начался 7 октября. Обвиняемый называет себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя - Вадим К. - ему неизвестно. По его данным, он родился в Иркутске, живет в Брянске, является инженером по профессии, ему 50 лет.

Российская сторона неоднократно отвергла свою причастность к случившемуся. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.