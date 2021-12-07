CNN: США признают, что их возможности давления на Россию в контексте Украины ограничены

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена осознает, что не сможет сколь-либо серьезно повлиять на Россию, если та решит пойти на эскалацию конфликта с Украиной. Об этом со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил во вторник телеканал CNN.

По его сведениям, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд провела для конгрессменов брифинг, на котором представила пакет возможных жестких санкций в отношении РФ в случае возможного нападения на Украину, однако признала, что возможности американской администрации помешать такому развитию событий весьма ограниченны. Источник телеканала охарактеризовал брифинг как "угрюмый".

В настоящее время президент России Владимир Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи, в ходе которых, как ожидается, будет затронут украинский вопрос. Как сообщили в понедельник в Госдепартаменте, одним из основных сигналов Путину от главы Белого дома станет то, что США и их союзники будут готовы к решительным действиям, в том числе серьезным санкциям, к которым раньше не прибегали, в случае возможного нападения РФ на соседнюю страну.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.