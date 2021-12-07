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В США заявили, что не собираются отправлять своих военных на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент на Украину, "чтобы воевать с Россией". Об этом в интервью телеканалу CNN заявил во вторник председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", - сказал он.

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