CNN: США готовят план эвакуации своих граждан с Украины на случай "чрезвычайной ситуации"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация США разрабатывает план эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там "чрезвычайной ситуации" на фоне напряженной обстановки у границ с Россией. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, Пентагон руководит разработкой плана, который будет задействован в случае дестабилизации ситуации на Украине после возможного "вторжения со стороны России". При этом собеседники CNN подчеркнули, что в настоящее время официальные лица США не видят необходимости в эвакуации, поскольку международные аэропорты республики исправно функционируют и сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

Как отметили несколько неназванных официальных лиц, эти обсуждения являются лишь частью планирования на случай серьезного ухудшения обстоятельств. По их словам, в этой связи американское оборонное ведомство прорабатывает несколько сценариев. Наработки предполагают как эвакуацию государственных служащих, так и вывоз из страны широкого круга американских граждан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.