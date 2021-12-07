Парламент Чили одобрил законопроект об однополых браках

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Чили во вторник одобрила законопроект, разрешающий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Ранее инициативу также поддержал Сенат.

"[Закон] передается исполнительной власти для его промульгации", - говорится на странице нижней палаты парламента в Twitter. Ранее во вторник в Сенате прошло голосование по законопроекту, по итогам которого инициативу поддержал 21 законодатель, против высказались восемь сенаторов. После рассмотрения в верхней палате законопроект был вновь направлен в Палату депутатов. После окончательного одобрения обеими палатами парламента документ должен подписать президент страны.

С 2015 года в Чили уже действует закон, разрешающий однополым парам заключать гражданский союз. Новая норма полностью уравняет их в правах с гетеросексуальными парами, в том числе в вопросах, касающихся родительских прав и усыновления. Сейчас в Чили однополые пары не могут усыновлять детей.

В июле законопроект уже был одобрен Сенатом, но после этого в него были внесены изменения, в связи с чем верхняя палата парламента должна была вновь его рассмотреть. В текст инициативы, в частности, внесли изменения, касающиеся терминологии, употребляемой в Гражданском кодексе Чили: вместо слов "отец" и "мать" теперь должно использоваться "родитель", вместо слов "муж" и "жена" - "супруг".

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение парламента в 2017 году левым правительством экс-президента Мишель Бачелет. Все это время инициатива находилась в Национальном конгрессе Чили практически без движения, однако в июне этого года действующий президент-правоцентрист Себастьян Пиньера неожиданно заявил о необходимости добиться срочного одобрения законопроекта.

В настоящее время однополые браки в Латинской Америке разрешены в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Уругвае, Эквадоре и некоторых штатах Мексики.