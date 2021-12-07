Власти Белоруссии рассчитывают, что продовольственное эмбарго белорусы не почувствуют

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Введение продовольственного эмбарго на товары из западных стран является вынужденной мерой, правительство Белоруссии рассчитывает, что это решение не отразится на белорусах. Об этом сказал во вторник журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Причина принятия данного постановления - продолжающееся санкционное давление на Беларусь и, по сути, это является вынужденной мерой. К сожалению, нам приходится реагировать и пытаться реагировать адекватно. В этой связи после принятия пятого пакета санкций правительством было принято такое решение", - цитирует министра агентство БелТА. Он выразил надежду, что продовольственное эмбарго не почувствуют белорусы.

Министр отметил, что товары, запрещенные к ввозу в республику, условно можно разделить на три категории. "Товары, которые полностью замещаются за счет отечественных производителей или производств, расположенных в странах, являющихся дружественными для Беларуси. Товары, которые производятся, но не в достаточном количестве, и товары так называемого критического импорта", - перечислил Колтович.

При этом он пояснил, что постановлением предусмотрен ряд изъятий. "Для чего это сделано? В связи с тем, что мы имеем товары критического импорта в этом перечне, будут созданы компенсационные механизмы по переориентации поставщиков на другие страны или ввозу таких товаров из дружественных стран. В этой связи мы надеемся, что данные меры не почувствуют покупатели", - сказал Колтович. Он подчеркнул, что эмбарго не распространяется на товары, ввезенные для личного потребления, а также использующиеся в производстве лекарственных средств и детского питания.

"Если говорить о сумме, то Беларусь за девять месяцев импортировала более чем на $2 млрд продовольствия. Порядка четверти товаров в этом перечне", - отметил министр.

Белоруссия с 1 января 2022 года вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Соответствующее постановление правительства "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров" опубликовано во вторник.