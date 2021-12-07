Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 448 украинцев

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусское гражданство получили 448 граждан Украины, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

В ходе "Большого разговора с президентом" 9 августа текущего года Лукашенко поручил до конца года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам с Украины, отметив, что в разгар конфликта в этой стране белорусы приняли у себя тысячи украинских переселенцев.

"Это лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений президента, которые были даны во время "Большого разговора" - встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее президент подписал аналогичный указ, по которому "в гражданство Белоруссии приняты 448 граждан Украины".

"Кроме того, выполняя поручения главы государства, подразделения по гражданству и миграции МВД оформили решения о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины", - сказано в сообщении. Уточняется, что в целом после "Большого разговора" около 1,2 тыс. человек, прибывших с Украины, стали белорусскими гражданами.

"В настоящее время в Комиссии по вопросам гражданства при президенте нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе приняла порядка 160 тысяч переселенцев. Указом президента им были предоставлены равные права с белорусами (обучение детей в школе, пребывание в детском саду за счет бюджета), многие украинцы остались жить в республике.