В Вене назвали диалог Байдена и Путина важным на фоне "тревожной ситуации" вокруг Украины

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина важен и происходит в нужный момент, потому что срочно требуется деэскалация на российско-украинской границе. С таким заявлением выступил во вторник МИД Австрии в ответ на просьбу корр. ТАСС дать оценку значению переговоров лидеров двух держав.

"Деэскалация на российско-украинской границе срочно необходима. Текущая ситуация пожароопасна и чрезвычайно тревожна. Диалог между США и Россией на самом высоком уровне поэтому важен и происходит именно в нужный момент", - отметили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос, как Австрия оценивает значение и влияние на Европу проведение онлайн-саммита Путина и Байдена.

В австрийском МИД также добавили, что для Евросоюза в целом и в частности для Австрии суверенитет и территориальная целостность Украины не ставятся под сомнение.

Президенты России и США Путин и Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Ожидалось, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.