Байден в разговоре с Путиным призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и его союзники ответят жесткими экономическими и иными мерами в случае военной эскалации в отношении Украины. При этом глава американской администрации призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии, говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", - утверждается в тексте. В документе говорится, что Байден при этом "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".

"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - отмечается в заявлении.

В нем говорится также, что Путин и Байден рассмотрели ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. "Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по [компьютерным] вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран", - подчеркнули в Белом доме.

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.