Полиция Украины начала расследование в отношении сайта "Миротворец"

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Украинская киберполиция начала досудебное расследование в отношении скандального сайта "Миротворец" из-за размещения информации о детях.

"Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просила правоохранителей разобраться, как на сайт попали данные 13-летней девочки из Луганска", - сообщили в киберполиции по запросу издания "Общественное".

Расследование проводится по статье 182 Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция по этой статье предусматривает арест до шести месяцев, либо лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Миротворец" разместил в базе личные данные 13-летней Фаины Савенковой, ее фотографии и скриншоты публикаций. По мнению администраторов сайта, девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Позднее Денисова обратилась в Национальную полицию и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по удалению с сайта информации о детях. Омбудсмен подчеркнула, что, согласно требованиям статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и протокола к ней, Украина обязана принимать все возможные меры для защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.

Сама Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Письмо девочки перенаправило в офис генсека ООН постпредство России при всемирной организации. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник сообщил журналистам, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудит с представителями Украины ситуацию вокруг Савенковой.

О сайте

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, состоит в публикации персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который до лета 2021 года был заместителем министра внутренних дел Украины, а теперь занимает пост советника главы МВД. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.