Саакашвили заявил, что прекращает лечение до удовлетворения Минюстом санкций госинспектора

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает курс лечения до того, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора в отношении министерства юстиции по поводу публикации кадров с ним в тюрьме. Об этом во вторник сообщил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, который навестил бывшего грузинского лидера в военном госпитале города Гори.

Служба госинспектора во вторник оштрафовала на 2,5 тыс. лари (до $810) Минюст Грузии за то, что ведомство в ноябре опубликовало кадры с Саакашвили, где видно, что он принимает пищевые добавки, а также запечатлен момент доставки бывшего лидера в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси из тюрьмы города Рустави. Госинспектор посчитал, что Минюст нарушил закон "О защите персональных данных".

"Я прекращаю любое медицинское лечение и не завершу этот протест, пока они (власти - прим. ТАСС) не удовлетворят решения ведомства [Лонды] Толораи (глава Службы госинспектора - прим. ТАСС), - не аннулируют дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск моих посетителей", - зачитал Кипшидзе письмо Саакашвили.

Саакашвили также заявляет, что сотрудники Специальной пенитенциарной службы пришли к нему во вторник и заявили, что после того, как его 8 ноября доставили в тюремную больницу, в палате которой он толкнул медицинский анализатор и бросил его на пол, в качестве дисциплинарного наказания лишают его возможности пользоваться телевизором.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.