Нуланд: США на всех уровнях призывают РФ дипломатически урегулировать проблемы с Украиной

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти США взаимодействуют с РФ на всех уровнях, чтобы призвать ее урегулировать дипломатическим путем проблемы с Украиной и другими странами. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы взаимодействуем с Россией на всех уровнях, чтобы призвать Москву отступить и урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом через дипломатию", - говорится в письменном вступительном слове Нуланд, подготовленном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Она подчеркнула, что США и их союзники призывают РФ начать деэскалацию, отвести свои войска от российско-украинской границы и вернуться к переговорам.

Также он сообщила, что США "интенсивно взаимодействуют" с Зеленским и украинским правительством, чтобы помочь укреплению обороны Украины. Нуланд заявила, что США готовы поддержать возобновление усилий по реализации минских соглашений, если стороны будут это приветствовать.

Санкции в случае вторжения РФ на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы, сообщила она.

Она сказала, что Байден по-прежнему считает, что более стабильные и предсказуемые российско-американские отношения отвечают интересам США.

Байден по-прежнему считает, что более стабильные и предсказуемые российско-американские отношения отвечают интересам США, сказала Нуланд. Байден дал понять Путину, что вопрос о том, кто вступает в НАТО, решает альянс, у внешних сил нет права вето или голоса в этих вопросах, заявила она.