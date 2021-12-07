В Госдепе заявили, что "Саммит за демократию" не направлен против каких-либо стран

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Планируемый властями США "Саммит за демократию" не является инструментом для противостояния какому-либо государству или для фокусирования внимания на отдельных странах. Об этом заявила на брифинге во вторник заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

"Саммит не направлен против какой-либо страны и не сконцентрирован вокруг какого-либо одного государства", - сказала она.

Комментируя то, что на саммит не был приглашен ряд карибских стран, Зея заявила, что те не показывают достаточного прогресса в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией. При этом она добавила, что "приглашение на саммит - это не знак одобрения, а отсутствие предложения принять участие в нем не является показателем неодобрительного отношения США".

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".